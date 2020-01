Politie lost waarschuwingsschoten voor vermoedelijke ladingdieven

Dinsdagavond heeft de politie bij het tankstation Het Anker langs de snelweg A2 bij Born waarschuwingsschoten gelost bij een poging twee mannen aan te houden. 'De mannen worden verdacht van het opensnijden van zeilen van geparkeerde vrachtwagens met als doel de lading te ontvreemden. Door rennend de drukke A2 over te steken is het tweetal, ondanks de inzet van een speurhond en politiehelikopter, uit handen van de politie gebleven', zo meldt de politie woensdag.

Zeilen opengesneden

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen een melding dat er zeilen waren opengesneden van meerdere vrachtwagens die geparkeerd stonden bij het tankstation Bosserhof langs de A2 en ook lading was weggenomen. Hierbij was een auto met Pools kenteken gezien, waarin twee mannen waren weggereden. Toen agenten gingen kijken op de parkeerplaats Het Anker zagen ze het voertuig.

Snelweg overgestoken

Op dat zelfde moment renden twee mannen opeens hard weg. De agenten riepen dat de twee mannen moesten blijven staan en losten waarschuwingsschoten om te voorkomen dat ze de snelweg over zouden steken. Dit had helaas niet het gewenste resultaat en met gevaar voor eigen leven stak het tweetal de snelweg over. Naast het Poolse voertuig zijn in de berm goederen aangetroffen die lijken te zijn ontvreemd uit een vrachtwagen die stond geparkeerd bij het tankstation Bosserhof. De politie onderzoekt de zaak.