Rechtbank acht man schuldig aan poging tot bedreiging met terroristisch oogmerk

Facebookbericht

Op 27 maart 2019 plaatste de man op Facebook een bericht waarin hij de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch aanhaalde. Bij deze aanslag kwamen tientallen mensen om het leven na een aanslag in twee moskeeën. In het Facebookbericht, amper twee weken na de aanslag, gaf de verdachte aan dat hij het geweldig vond wat er in Christchurch was gebeurd. ‘Tomorrow I do the same. I buy a gun I kill every fucking moslim.’ De moeder van de man maakte zich ernstig zorgen over haar zoon en belde de politie. Niet veel later werd hij opgepakt in een snackbar. Tijdens zijn aanhouding riep de verdachte tegen de agenten dat hij 40 moslims zou gaan afknallen.

Alcoholverslaving

De man heeft met zijn handelen de kans genomen dat (een deel van) de bevolking bedreigd zou raken. Hij verklaarde dat het plaatsen van het Facebookbericht een schreeuw om hulp was en dat hij niet van plan was een aanslag uit te voeren. De man is onderzocht door deskundigen. Hier kwam uit dat hij grote moeite heeft met het uiten van zijn emoties en dat hij een alcoholprobleem heeft. Ook tijdens het plaatsen van het Facebookbericht en zijn uitingen in de snackbar was hij onder invloed. De deskundigen vonden geen aanwijzingen van een rechts-extremistische gedachtengoed.

Straf

Om te voorkomen dat de man opnieuw in de fout gaat, legt de rechtbank bijzondere voorwaarden en een proeftijd van 3 jaar op. Hij moet een behandeling ondergaan en mag geen alcohol meer drinken. Ook komt hij onder toezicht van de reclassering. De rechtbank wijkt enigszins af van de eis van de officier van justitie omdat alleen een poging tot bedreiging bewezen is. Uit het onderzoek is namelijk niet gebleken dat de bedreiging is aangekomen. Ook houdt de rechtbank rekening met het feit dat een langere onvoorwaardelijke straf niet bijdraagt aan het voorkomen van herhaling.