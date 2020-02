Actie tegen georganiseerde criminaliteit in Cuijk

Achter de schermen wordt, door verschillende overheidsinstanties, hard gewerkt aan het tegengaan van ondermijnde criminaliteit. Zo kwam de politie vorige week zichtbaar in actie in Cuijk. Er bestond al een tijdje het vermoeden van de handel in drugs vanuit een woning in Cuijk. Naar aanleiding hiervan heeft de politie doorzoekingen gedaan en zijn 6 verdachten aangehouden.