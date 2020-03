Directeur slachthuis moet 468.500 winst afstaan om fraude met paardenvlees

Registratie

Het bedrijf uit Dodewaard hield zich bezig met de in- en verkoop van onder meer vee (runderen, lammeren en geiten) en met het slachten van vee. De man was bestuurder en enig aandeelhouder van het bedrijf. In de periode januari 2012 tot en met maart 2014 werd niet goed geregistreerd welke runderen in welke partij vlees terechtkwamen.

Paardenvlees door rundvlees verwerkt

Bovendien werd er in het bedrijf paardenvlees door het rundvlees verwerkt. Door slechte registratie was niet na te gaan hoeveel paarden zijn geslacht en waar het vlees in terecht kwam. Het bedrijf verkocht het vlees bovendien als 100% rundvlees. Daarmee overtraden het bedrijf en de directeur de wet, namelijk dat door hun handelen dierlijke producten niet traceerbaar waren. De rechtbank veroordeelde de directeur in februari 2019 tot een celstraf van 324 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Zijn bedrijf moest een geldboete betalen van 47.500 euro.

Criminele winst

De officier van justitie deed een vordering om de criminele winst van de man en zijn bedrijf af te pakken. De rechtbank oordeelt dat dit bedrag uit 2 posten bestaat: de volledige winst van het bedrijf over 2012 en 2013 én de bruto beloning die de directeur vanuit het bedrijf ontving in die periode. Dit gaat om bedragen van respectievelijk 248.500 en 225.000 euro. Omdat de redelijke termijn waarbinnen de ontnemingszaak had moeten zijn behandeld met ruim 3,5 jaar is overschreden, wordt er 5.000 euro (het maximum in dit soort zaken) in mindering gebracht. Dit betekent dat de directeur en zijn bedrijf in totaal 468.500 euro moeten betalen.