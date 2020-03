Eva Pronk draagt gedicht voor tijdens Nationale Herdenking op 4 mei

Eva Pronk (15) draagt op 4 mei haar gedicht voor tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Het gedicht van de scholier uit Den Haag kwam als winnaar uit de bus tijdens de finale van Dichter bij 4 mei die vandaag in het Parkvilla Theater in Alphen aan den Rijn plaatsvond. Ook de winnaar van de 5 mei-kinderlezing werd zojuist bekendgemaakt. Mily Al-Azzazi (11) uit Scheveningen zal op 5 mei tijdens de uitzending van de Nationale Viering Bevrijding, waarin ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt, haar lezing over vrijheid voordragen.

Dichter bij 4 mei is de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met het Poëziepaleis. Het comité organiseert de wedstrijd elk jaar in de provincie waar op 5 mei de Nationale Viering van de Bevrijding begint. Dit jaar is dat de provincie Zuid-Holland. Tien gedichten werden uitgekozen voor de finale. Naast Eva heeft de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei nog drie andere winnaars: Tamara Tromp (16), Lieve Metzlar (16) en Vienne Haagoort (16) dragen hun gedichten voor tijdens de herdenkingen in Nationaal Monument Kamp Amersfoort (19 april), Nationaal Monument Kamp Vught (4 mei) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork (4 mei).

De 5 mei-kinderlezing laat de visie van een kind op het thema vrijheid zien. Mily spreekt dit jaar de kinderlezing uit tijdens de uitzending van de Nationale Viering Bevrijding van de NOS waarin ook de Duitse Bondskanselier Angela Merkel de 5 mei-lezing houdt. Mily vertelt in haar lezing over haar moeder: “Mijn moeder is uit Irak gevlucht (…). Ze moest alles achterlaten wat ze lief had. Alleen een knuffel mocht ze meenemen. Dat knuffeltje heb ik nu.”

Het gedicht van Eva Pronk:

Vrijheid

de oude man

verstopte joden op zijn zolder,

drukte illegale kranten

en hielp Engelse piloten.

hij loog voor het leven.

hij loog voor de vrijheid.

de vrouw

in de kelder

liet wanneer de vliegtuigen overvlogen

bange mannen, vrouwen en kinderen

schuilen voor de bommen.

zij stond voor het leven.

zij stond voor de vrijheid.

de jongen

net achttien

opgeroepen

om te vechten aan het front

nam afscheid van zijn moeder

en zou haar nooit meer zien.

hij vocht voor zijn leven.

hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.

gewone mensen zoals jij en ik.

kozen ervoor te vechten

voor de vrijheid.

als een van deze helden

hier niet voor had gekozen.

was mijn opa dan geboren?

had ik dan geleefd?