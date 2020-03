Jarenlange celstraffen voor spotters spyshop-moord

Maandag zijn twee mannen door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 13 jaar. 'Het tweetal van 30 en 31 jaar oud uit respectievelijk Muiden en Tiel was in 2015 betrokken bij de moord op een medewerker van een spyshop in Nieuwegein', zo meldt de rechtbank Midden-Nederland maandag.

Slachtoffer wekenlang geobserveerd

De man werd in zijn auto, vlakbij zijn woning in Huizen, doodgeschoten. Voorafgaand aan de moord observeerden de verdachten het slachtoffer wekenlang en speelden informatie door. Hiermee leverden ze volgens de rechtbank een wezenlijke bijdrage aan de moord.

Koelbloedige moord

Het slachtoffer werkte bij een spyshop in Nieuwegein. Onder meer uit berichten van één van de verdachten blijkt dat ervan uitgegaan werd dat het slachtoffer contact zou hebben gehad met de politie. Door dit contact zou de politie meerdere verdachten in een ander strafrechtelijk onderzoek hebben kunnen aanhouden. Die verdachten hadden eerder aankopen gedaan bij de spyshop. De rechtbank constateert dat het slachtoffer om het leven is gebracht, om een boodschap af te geven aan de spyshop en ook aan andere leveranciers, dat zij zich niet moeten inlaten met de politie. Het slachtoffer is op 9 september op koelbloedige en professionele wijze in zijn auto vermoord.

Spotters

De 30-jarige verdachte heeft in ieder geval vanaf eind juli 2015 tot het moment waarop het slachtoffer is vermoord, observaties uitgevoerd op de spyshop in Nieuwegein én het woonadres van het slachtoffer in Huizen. De betrokkenheid van de 31-jarige verdachte is van kortere duur geweest. Ze hebben het slachtoffer verschillende keren gevolgd en ze gaven routes en kentekens door. Zo wisten ze precies wanneer het slachtoffer thuis of op zijn werk was. Op deze manier hebben ze zijn hele doen en laten in kaart gebracht. Uit de inhoud van versleutelde pgp-berichten leidt de rechtbank af dat de verdachten, als spotters, in nauw contact hebben gestaan met anderen personen die bij de moordaanslag betrokken waren, onder wie de vermoedelijke schutter.

Straf

De rechtbank legt de 30-jarige man uit Muiden een gevangenisstraf op van 15 jaar. De 31-jarige man uit Tiel heeft 13 jaar opgelegd gekregen. De rechtbank maakt uit berichten die de verdachten hebben verstuurd op dat beiden ‘met plezier’ hebben meegewerkt aan de moord. Ze waren bovendien op de hoogte van het motief: het afgeven van de boodschap dat meewerken met de politie met de dood zal worden bekocht. Aan de nabestaanden is onnoemelijk leed aangedaan. Daarnaast heeft de officier van justitie naar het oordeel van de rechtbank terecht opgemerkt dat de moord op het slachtoffer, gelet op het motief, ook een directe aantasting is van de Nederlandse rechtsstaat.