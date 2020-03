Horeca Nederland claimt minimaal 5,1 miljard overheidssteun

Door de nieuwe overheidsmaatregelen loopt het omzetverlies snel op en komen veel horecaondernemers direct in acute liquiditeitsproblemen, de vaste lasten blijven immers vooralsnog bestaan terwijl de inkomsten volledig wegvallen. Om alle getroffen horecabedrijven, zowel hotel-restaurant-café-fastservice als aanverwant bedrijf, in staat te stellen om een periode financieel te overbruggen, moet er per direct steun komen vanuit de overheid. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) claimt minimaal 5,1 miljard voor noodmaatregelen om horecaondernemers te ondersteunen. KHN dringt bovendien aan op zo spoedig mogelijk duidelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld (on)mogelijkheden van maaltijd afhalen en bezorgen.