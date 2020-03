Brand en ravage na naar binnen gegooide vuurwerkbom woning Enschede

In Enschede kreeg de brandweer maandagavond rond 23.30 uur een melding van een woningbrand met een explosie in een woning aan de Hekselbrink. Dit meldt de politie dinsdag.

Grote schade aangericht aan woning

'Ter plaatse bleek dat er waarschijnlijk zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid, met grote schade in de woning tot gevolg. Er was een persoon in de woning aanwezig maar die raakte niet gewond', aldus de politie.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. De technische recherche heeft in en rond de woning sporen veilig gesteld. Ook werden buurtbewoners gevraagd of zij iets hebben gezien wat kan helpen in het onderzoek.

Getuigenoproep

Het onderzoek gaat dinsdag verder waarbij de politie de hulp van getuigen nog steeds kan gebruiken. Dus heeft u rond het tijdstip van het incident iets verdachts gezien in de omgeving van de Hekselbrink in Enschede? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.