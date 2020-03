Tienduizenden euro's op straat na brand in flatwoning

Hulpverleners werden gealarmeerd voor een woningbrand aan de Klokkenlaan. Ten tijde van de brand gooide de verdachte een groot geldbedrag naar buiten. Het geld dwarrelde over straat. Het meeste geld is door de politie van straat geraapt. ''Wij gaan onderzoeken wat de herkomst is van het geld en of er mogelijk sprake is van witwassen.''

Een 43-jarige man werd aangehouden voor brandstichting in de flatwoning. Een 65-jarige bewoonster van de woning is gewond geraakt toen zij het pand ontvluchtte.