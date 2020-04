Fietser (66) omgekomen bij verkeersongeval

Woensdagmiddag is bij een verkeersongeval op de kruising van de Deldenseweg met de Veldslagweg in Vorden een 66-jarige fietser uit Ruurlo om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Geen voorrang gekregen

Een 30-jarige man uit Vorden reed rond 16.00 uur in zijn personenauto over de Deldenseweg in de richting van Vorden. 'Hij verleende op de kruising met de Veldslagweg geen voorrang aan de fietser die voor hem van rechts kwam. Hierdoor ontstond een aanrijding waarbij de fietser uit Ruurlo zwaar gewond raakte', aldus de politie. De man werd gereanimeerd maar dat kon zijn leven niet meer redden. Hij overleed ter plekke. De automobilist en zijn twee passagiers raakten niet gewond.

Bloedproef en verhoor automobilist

De automobilist is aangehouden en van hem is een bloedproef afgenomen. De uitslag hiervan is over enige tijd bekend. De man is na verhoor in vrijheid gesteld. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.