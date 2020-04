Auto met lachgastank botst tegen voorgevels woningen Breda

Zondagochtend is een 29-jarige Bredanaar rond 06.40 uur met zijn auto op de Fellenoordstraat, vermoedelijk door te hoge snelheid, tegen de voorgevels van twee woningen gereden. 'Daarbij raakten van één pand de voordeur en de ruit daarnaast met het houten kozijn zwaar beschadigd. Van beide huizen lijken enkele muurstenen naar binnen te zijn gedrukt', zo meldt de politie zondag.

Schouder uit de kom en gebroken elleboog

De bestuurder, een 29-jarige Bredanaar, werd door omstanders uit de auto geholpen. Hij is met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn schouder was uit de kom en hij zou een elleboog gebroken hebben.

Bevindingen

'De auto was zwaar beschadigd. De autogordel zat vastgeklikt zodat deze achter de rug gedragen kan worden. Vermoedelijk heeft de bestuurder dus geen autogordel gedragen. Tussen de beide voorstoelen stond een tank met twee liter lachgas. Bij de versnellingspook lag een kapotte zwarte ballon', aldus de politie.

Rijbewijs ingevorderd

Een blaasproef wees uit dat de bestuurder niet onder invloed was van alcohol. Vermoedelijk heeft de bestuurder door te hoge snelheid de bocht niet kunnen maken waarna hij tegen de voorgevels van de woningen is gebotst. Hij wordt dan ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs is ingevorderd.