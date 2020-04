Koning houdt tijdens dodenherdenking 4 mei toespraak op lege Dam

De 75-ste Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is anders dan normaal. Vanwege het coronavirus wordt er rekening gehouden met de maatregelen die nodig zijn om het virus onder controle te krijgen. Dit heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei zondag bekendgemaakt.

Goed voor elkaar zorgen

We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Vlag

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

4 mei

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam gaat in aangepaste vorm door, zonder publiek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité, een krans bij het Nationaal Monument. Koning Willem-Alexander houdt tijdens de herdenking een toespraak. De Nationale Herdenking wordt live uitgezonden door de NOS.

Televisie of online

Het publiek wordt opgeroepen de herdenking thuis via de televisie of online te volgen en niet naar de Dam te komen in verband met de geldende maatregelen. Na de kranslegging draagt Eva Pronk (16) uit Den Haag haar gedicht Vrijheid voor. Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam spreekt Arnon Grunberg in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht uit. Ook dit vindt plaats zonder publiek. Simone Kleinsma zingt in De Nieuwe Kerk een lied, begeleid door een klein ensemble van het Metropole Orkest.

Thuis herdenken

Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept alle blazers van Nederland op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis mee te zingen.

Bevrijdingsvuur

In de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen voor Hotel de Wereld het Vrijheidsvuur ontstoken in aanwezigheid van de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. Elk jaar wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei door heel Nederland verspreid en ontstoken op de Bevrijdingsfestivals. Nu de Bevrijdingsfestivals niet doorgaan, wordt het vuur aansluitend aan de Nationale Dodenherdenking vanuit Wageningen naar de provincies gebracht. Tegelijk met het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen, wordt het vuur ontstoken in de Bevrijdingsfestival steden. Wageningen45 biedt iedereen de mogelijkheid om thuis het vrijheidsvuur digitaal te ontsteken en door te geven via www.vrijheidsvuur.nl.

5 mei

De 5 mei-lezing met Bondskanselier Merkel kan door de omstandigheden helaas niet doorgaan. Hoewel de veertien Bevrijdingsfestivals ook niet doorgaan, staan de Ambassadeurs van de vrijheid dit jaar toch stil bij 75 jaar vrijheid. Online en via social media laten de ambassadeurs Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam op 5 mei van zich horen. Het Nationaal Comité hoopt dat heel Nederland zich hier online bij aansluit door via social media te laten weten hoe zij stilstaan bij 75 jaar vrijheid.

5 mei-concert

Ter vervanging van het jaarlijkse 5 mei-concert maakt de NOS in samenwerking met het Nationaal Comité een uitzending vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam. Simone Kleinsma, Giovanca, Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut maken daar hun opwachting, op een bijzondere manier begeleid door het Metropole Orkest. Daarnaast geeft presentator Simone Weimans een overzicht van de hoogtepunten uit de 5 mei-concerten uit het verleden. De NOS zendt de bevrijdingsspecial om 20.35 uur uit op NPO 1.