Politie brengt aantal cellencomplexen Oost-Nederland terug van 9 naar 4

Arrestanten worden in Oost-Nederland in de toekomst in vier cellencomplexen ondergebracht. Dit meldt de politie maandag.

Helft cellen leeg

'Nu staan er nog negen cellencomplexen in Gelderland en Overijssel. In het afgelopen jaar stond de helft van die cellen het grootste deel van de tijd leeg. De capaciteit die vereist is om in negen cellencomplexen het hele jaar door, zeven dagen per week en 24 uur per dag professionele zorg te bieden is gewoon te groot. Het staat niet in verhouding tot het aantal ingesloten verdachten', aldus de politie. Ook zou een forse uitbreiding van het aantal arrestantenverzorgers noodzakelijk zijn om alle negen cellencomplexen open te kunnen houden. Deze uitbreiding zou ten koste gaan van andere politiesterkte. Dat wil de politie niet.

Helft cellencomplexen sluiten

Daarom is ervoor gekozen om de helft van de arrestantencomplexen te sluiten. De afgelopen maanden is hierom nauw overlegd met lokale politieteams, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. De sluiting van cellen kan in sommige gevallen namelijk betekenen dat agenten langer met een arrestant onderweg zijn. Daarom worden er drie maatregelen getroffen.

Maatregelen

Er komt op relevante momenten ondersteuning voor het vervoer van arrestanten. Dat betekent dat agenten niet onnodig lang uit hun gebied zijn. Lichte zaken worden op lokale politiebureaus afgehandeld. Daarvoor worden bestaande of nieuw in te richten ophoudkamers gebruikt. Om de reisafstand in sommige gebieden te verkleinen, kan gebruik gemaakt worden van cellencomplexen buiten Oost-Nederland: Houten en Den Bosch.

Meer zorg nodig

De cellencomplexen in Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel zullen gesloten worden. Arnhem en Nijmegen worden in de toekomst samengevoegd in een nieuw te bouwen pand in Elst. Er zijn straks vier locaties waar de politie de juiste complete professionele zorg voor arrestanten kan leveren. Die zorg vraagt steeds meer, er zijn bijvoorbeeld meer verdachten met psychische problemen. Als mensen worden opgesloten, moeten de politie ook de zorg bieden die nodig is. Dat kan de politie nu ook voor de lange termijn garanderen.

‘Liever geld naar blauw op straat’

De aanlooptijd naar dit besluit was meer dan een jaar. ‘Lokale politieteams en burgemeesters hadden zorgen over de tijd die agenten kwijt zouden zijn aan het vervoeren van arrestanten. Die zorgen hebben we heel serieus genomen. Daarom hebben we maatregelen genomen voor vervoer, en zorgen we dat lichte zaken lokaal afgehandeld blijven worden,’ aldus politiechef Oscar Dros.

'Voor iedereen acceptabel'

Regioburgemeester Hubert Bruls: ‘Verschillende burgemeesters maakten zich zorgen dat agenten lang met verdachten zouden rondrijden in de nieuwe situatie. Ik ben tevreden dat de politie deze zorg serieus heeft genomen. Er ligt nu een pakket aan maatregelen waardoor het besluit voor iedereen acceptabel is. Soms zou je liever een complex openhouden, maar je moet ook eerlijk zijn. Als er zoveel cellen onbezet zijn en je wilt de professionele standaard hooghouden, kun je niet van de politie vragen om alles open te houden.’

Schaarse politiecapaciteit

‘Het kost inderdaad te veel schaarse politiecapaciteit om in onze eenheid negen cellencomplexen open te houden als deze regelmatig beperkt bezet zijn,’ aldus Dros. ‘Ik zie veel liever dat we onze capaciteit besteden aan 'blauw op straat' en de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. Met de aanvullende maatregelen heb ik er vertrouwen in dat dit ons helpt capaciteit vooral te besteden aan zaken waar de samenleving om vraagt: blauw op straat en aanpak van criminaliteit - van inbraken en geweld tot ondermijning.’