Man met vuurwapen aangehouden na twee waarschuwingsschoten

Afgelopen vrijdagavond hebben politieagenten in Culemborg twee personen gearresteerd op verdenking van vuurwapenbezit en zware mishandeling c.q. poging doodslag. 'Dat gebeurde nadat er twee waarschuwingsschoten door de politie zijn gelost', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Ernstige mishandeling

Voorafgaand aan de aanhoudingen waren er enkele incidenten zoals een openlijke geweldpleging, een ernstige mishandeling en ruzie tussen bekenden. Dat speelde zich af op de Hoge Akker en Jerusalem.

Vuurwapen

Toen de agenten daarbij een 23-jarige man zagen staan met een vuurwapen, is deze verdachte gewaarschuwd en zijn 2 waarschuwingsschoten gelost. De verdachte is daarop aangehouden voor vuurwapenbezit; hij komt uit Culemborg. Een 21-jarige plaatsgenoot is ook op dat moment aangehouden voor zware mishandeling c.q. poging doodslag. De recherche doet onderzoek naar de incidenten; enkele personen hebben aangiften gedaan. Vrijdagavond en zaterdag zijn ook de eerste getuigen gehoord.