ARTIS toont beelden 'flitsbevalling' olifantje

In de Amsterdamse dierentuin ARTIS is maandagavond 4 mei om 21.09 uur een olifantje geboren. 'Het is een mannetje. De bevalling is heel voorspoedig verlopen. Het kalf kwam in slechts één minuut ter wereld en een kwartier later stond het al op vier poten', zo laat ARTIS dinsdag weten.

Drie jaar geleden

'Na een paar uur dronk het kalf van de eerste moedermelk, biest genaamd. Dit is het vijfde kalf van moeder Thong Tai, de matriarch van de kudde Aziatische olifanten in ARTIS', aldus de dierentuin. Ruim drie jaar geleden werd voor het laatst een olifantenkalf geboren in ARTIS. Er leven nu vijf Aziatische olifanten in ARTIS; de matriarch, haar twee dochters, de mannelijke bul en sinds gisteren het kalfje. Het kalfje gaat naar verwachting aanstaande vrijdag voor het eerst naar het buiten.

Bevallen in alle rust

De verzorgers hadden maandagavond al via de camera’s al opgemerkt dat er iets stond te gebeuren. De kudde vertoonde vanaf 20.00 uur ander gedrag. De dieren liepen heen en weer, klapperden met de oren, zwiepten met de staarten en maakten een kakofonie van geluiden. De verzorgers waren op dat moment in allerijl onderweg naar ARTIS. Toen ze aankwamen in het binnenverblijf van de olifanten was het kalf al geboren. 'Maar zo’n kalfje al op vier poten zien staan is natuurlijk ook een prachtige binnenkomst', aldus Peter Bleesing, olifantenverzorger in ARTIS.

'Flitsbevalling' voor ervaren moeder

Het kalf is het vijfde jong van de moeder. De bevalling leek sprekend op die van de laatste keer, bleek uit de camerabeelden. De olifantenkoe strekte haar poten vooruit en achteruit. Op een gegeven moment liep ze vooruit naar het einde van de stal en tilde haar poten op. En daar kwam het kalf er al uit. Binnen één minuut was het geboren. Een kwartier later stond het al op vier poten. De moeder bood al snel haar tepels aan het jong aan, om het drinken te stimuleren. De eerste moedermelk, biest genaamd, is heel belangrijk voor het kalf omdat het veel belangrijke voedingsstoffen en afweerstoffen bevat. De verzorgers hoorden het jong al snel na de geboorte smakkende geluiden maken en zagen dat het jong probeerde om te drinken.

Familiegebeurtenis

De twee dochters van de olifantenkoe waren bij de geboorte aanwezig en hadden veel interesse in het kalf. Ze bleven constant in de buurt en liepen na de geboorte meteen rondjes om hun nieuwe halfbroer. Zijn vader, de bul, verbleef op enige afstand. Het meemaken van geboortes en het grootbrengen van jongen is belangrijk en leerzaam voor de andere koeien in een olifantenkudde. Op deze wijze worden zij voorbereid op het werpen en grootbrengen van hun eigen jongen in de toekomst. De olifanten betasten en besnuffelen elkaar doorlopend. Geur is naast tast en geluid heel belangrijk in hun communicatie.