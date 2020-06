Motorrijder om het leven gekomen bij ongeval

Dinsdagavond omstreeks 20.30 uur gebeurde een aanrijding tussen de bestuurder van een bestelbusje en een motorrijder op de 1e Deltaweg bij Kats. De bestuurder van de motor kwam bij de aanrijding om het leven, de man die het bestelbusje is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex.

Iets voor half negen meldde een getuige dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen de twee voertuigen. Hulpverleners zijn meteen met spoed naar de plaats van het ongeval gereden, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Omdat via de ambulancemedewerkers op de grond al bleek dat de motorrijder overleden was is de helikopter gecanceld.

Onderzoek

Specialisten van de verkeerspolitie en ongevallenanalisten van Politie Zeeland-West-Brabant voeren het onderzoek naar de toedracht en oorzaak van het ongeval uit. Dinsdagavond hebben zij ter plekke al onderzoek gedaan. De weg is ten behoeve van dat onderzoek ter plaatse enkele uren afgesloten geweest. Voor verkeersdeelnemers die naar Goes wilden rijden vanuit de richting Zierikzee werd een omleiding ingesteld via de Oosterscheldekering en Middelburg. ’s Avonds laat is de weg weer vrijgegeven voor alle verkeer.

Agenten zijn naar de ouders van de omgekomen motorrijder gegaan om het slechte nieuws aan te zeggen. Het betreft een jongeman van 21 jaar oud, afkomstig uit Kloetinge.

Bestuurder ingesloten in politiecel

De bestuurder van het bestelbusje, een 44-jarige man uit Nieuwerkerk is aangehouden door de politie. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex. De man zal vandaag gehoord worden. Omdat hij betrokken was bij het ernstige ongeval moest de bestuurder een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij ruim twee keer teveel had gedronken. Een speekseltest wees uit dat hij niet onder invloed was van drugs.

Door de politie zijn verschillende getuigen gehoord. Voor hun werd slachtofferhulp ingeschakeld, zij waren erg onder de indruk van het zien gebeuren van het ongeval. De motor en het bestelbusje zijn door de politie in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek dat gedaan zal worden.