Pups 'vliegen over de toonbank' in coronatijd

Eerst goed nadenken

Op zich geen probleem natuurlijk toch waarschuwt het LICG er wel voor om goed na te denken voor je een hond in huis haalt. 'Gezellig natuurlijk, maar al die pups moeten ook worden gesocialiseerd, opgevoed en getraind worden. En dat is door de 1,5 meter regels niet altijd zo eenvoudig', stelt het LICG.

Nu meer tijd voor een hond maar straks ook nog?

'Daarbij komt dat wie nu misschien heel veel tijd heeft voor een hond, uiteindelijk toch weer naar het werk moet. Hoeveel tijd blijft er dan over voor de hond?', waarschuwt het LICG. Ook al heeft hij geleerd om een tijdje zonder problemen alleen te blijven, een hele werkdag is voor elke hond teveel. Tegen die tijd is hij bovendien ouder, groter en energieker en is een klein puppy-wandelingetje dus ook niet meer voldoende. Een gemiddelde volwassen hond moet toch wel zo’n 2 uur per dag worden uitgelaten, en voor de sportieve, actieve rassen is dat echt nog niet genoeg! Bovendien kost ook de training tijd en moet er tijd zijn voor spelen, denkwerk of gewoon lekker samen ontspannen.

1,5 meter maatregel

Kennismaken met andere mensen, kinderen en andere dieren is ook lastig als iedereen op afstand moet blijven vanwege de 1,5 meter maatregel. Hulp en advies bij de opvoeding, een belangrijk onderdeel van puppycursussen, is niet altijd beschikbaar. Want niet alle hondenscholen zijn geopend of er kunnen minder pups tegelijk op les, terwijl er meer pups zijn dan gewoonlijk in deze tijd. En thuis is alles anders; hoe moet de pup leren om alleen thuis te blijven als het hele gezin vanuit huis werkt?

Kans op gedragsproblemen

Als de socialisatie en opvoeding van de pup niet goed aangepakt wordt, is er een grote kans dat de hond later gedragsproblemen krijgt. En wie straks niet voldoende tijd overhoudt om zijn hond te geven wat hij nodig heeft, moet niet vreemd opkijken als zijn hond ongewenst gedrag ontwikkelt.

Hond is leuk maar kost ook tijd en moeite

Het LICG hoopt dan ook dat mensen die een hond hebben aangeschaft of dat nog van plan zijn, daar goed bij stilstaan. Een hond is leuk maar kost ook tijd en moeite. Dat moet u een heel hondenleven lang kunnen opbrengen, en niet alleen tijdens deze bijzondere omstandigheden! Op de algemene website van het LICG en ook op de speciale website Minder Hondenbeten is heel veel informatie te vinden die u kan helpen bij het aanschaffen, socialiseren, opvoeden en verzorgen van uw hond.