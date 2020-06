Man neergestoken in Tilburg

Die avond werd er even na 22.00 uur een melding van een steekpartij gedaan. Toen de agenten op de locatie waren, troffen zij een hevig bloedende man aan. Hij bleek een verwonding in zijn hals te hebben en gaf aan gestoken te zijn. Het slachtoffer kreeg direct medische hulp en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte, een bekende van het slachtoffer, fietste na het incident weg en wist te ontkomen. De politie is naar hem op zoek.