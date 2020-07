Motorrijder onderuit in Schijndel

Op de Rooiseweg in Schijndel is zondagmiddag rond 17.50 uur een motorrijder onderuit gegaan. Dit gebeurde na een schrikreactie van een auto welke uit de Heirweg kwam en opreed tot de stopstreep.

Omstanders alarmeerde de hulpdiensten, de man werd ter plaatse in de ambulance onderzocht en uiteindelijk voor een extra controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Den Bosch. Korte tijd was één weghelft afgesloten maar al snel werden de hulpverleningsvoertuigen naar de berm en een naastgelegen parkeerplaats verplaatst. De politie heeft de motor afgevoerd naar het politiebureau in Schijndel.