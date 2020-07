Aantal naaktrecreanten al jaren stabiel rond 2,5 miljoen Nederlanders

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders gooien regelmatig de kleren van zich af, om in hun vrije tijd van de zon, het water en de warmte van de sauna te genieten. Dat blijkt uit een onderzoek dat NFN Open & Bloot recent door onderzoeksbureau Motivaction liet uitvoeren. Dit aantal is al jaren stabiel. Vooral een bezoek aan het naaktstrand en aan de sauna zijn in populariteit gegroeid. De grote gemeenschappelijke deler: vrijheid! De mensen die alléén maar in de sauna bloot ontspannen zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Naaktstrand & sauna populair

Naaktrecreatie beperkt zich allang niet meer alleen tot de (zomer)vakantie. Iedereen kent de blootcampings in binnen- en buitenland, maar uit het onderzoek blijkt dat veel naaktrecreanten steeds vaker een dagje bloot ontspannen op het naaktstrand of in de sauna. Ook accommodaties als b&b's, hotels en vakantiehuizen winnen aan populariteit. Nederland telt bijna 100 officiële naaktstranden en ruim 120 sauna’s. Keus genoeg en voor ieder wat wils! En voor wie de deur niet uit wil, ook bloot in eigen tuin is populair.

Vrijheid

Opvallend is dat alle naaktrecreanten aangeven een gevoel van vrijheid te ervaren op het moment dat ze bloot ontspannen. Het maakt daarbij niet uit of ze in de sauna, op het naaktstrand, in hun eigen tuin of op een andere blootlocatie zijn. Dit vrije gevoel geeft rust en past bij deze tijd van altijd in contact staan met de hele wereld. Ze kiezen er heel bewust voor om zo nu en dan 100% te ontspannen, even weg van het hectische westerse bestaan, de prestatiemaatschappij, de technologie en sociale media. Het voelen van de zon en wind op de blote huid ervaren zij als een ultiem gevoel van vrijheid.

Belangenbehartiging naaktrecreatie

De respondenten in het onderzoek die lid zijn van NFN Open & Bloot zijn erg tevreden en positief over het werk dat NFN doet op het gebied van belangenbehartiging, de maatschappelijke acceptatie en de uitgebreide informatievoorziening.