Dode bij aanrijding in Berkel en Rodenrijs

Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Industrieweg in Berkel en Rodenrijs, is donderdagavond één van de bestuurders om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto raakte gewond en is naar een ziekenhuis vervoerd. Zijn twee passagiers bleven ongedeerd.

Hoe het ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de materiele schade is groot. De politie hoorde getuigen en de Verkeers Ongevallen Analyse van de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.