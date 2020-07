Auto en motor komen in botsing op Sonseweg N620 in Best

Best Zondagmiddag omstreeks 12.30 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Sonseweg (N620) in Best.

Geen zwaargewonden Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk, een omstander spreekt van een vermoedelijke inschattingsfout. Een ambulance werd opgeroepen, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Een rijstrook werd afgesloten voor de takelwerkzaamheden.