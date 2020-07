Politie in Duitsland op zoek naar 'Rambo'

De politie in Duitsland is een klopjacht begonnen naar 'Rambo' Het gaat om een zwaar bewapende 31-jarige man zonder vaste verblijfplaats die zich waarschijnlijk schuil houdt in het Zwarte Woud.

De politie van Oppenau (Baden-Württemberg) kreeg vanochtend een melding van een man in camouflagekleding in een hut. Toen vier agenten ter plaatse kwamen, wist 'Rambo' de vier agenten te ontwapenen. 'Rambo zelf was al bewapend met een pijl en boog, een mes en een pistool. Daarna is hij de bossen in gevlucht en ontbreekt ieder spoor. De politie is begonnen met een klopjacht daarbij wordt gebruik gemaakt van honden en een helikopter. Volgens de politie is de man onberekenbaar en kent hij het bos op z'n duimpje. Het zal dan ook niet meevallen de man te vinden.