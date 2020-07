Aanhouding na WhatsApp fraude

De politie in Arnhem arresteerde vrijdag 17 juli rond 21u00 , op verzoek van het onderzoeksteam in Zeeland-West-Brabant, een 40-jarige verdachte uit Arnhem op verdenking van een oplichtingszaak in Oud-Gastel.

Eind februari 2020 deed een 52-jarige vrouw uit Oud-Gastel aangifte van WhatsApp fraude. Zij was opgelicht door iemand die via de WhatsApp zich voordeed als haar dochter die in nood zat. Met een smoes vroeg men om geld over te maken vanwege het noodgeval. Dit doen ze geraffineerd en soms wordt zelfs het stemgeluid nagebootst of wordt gezegd dat de verbinding zo slecht is en er veel ruis op de lijn zit zodat je de stem vaag hoort. De politie stelde een onderzoek in en het spoor leidde naar een man in Arnhem. Hij werd vrijdag 17 juli 2020 rond 21u00 in Arnhem aangehouden en zit daar vast voor verhoor.