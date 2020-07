Wegwerkzaamheden aan de Karel Postweg

De wegwerkzaamheden aan de Karel Poststraat in Heerenveen zijn begonnen. Het betreft het gedeelte tussen de mini rotonde en de verkeerslichten nabij de A32.

In het kader van het verkeersproject "Heerenveen beter bereik'' worden de werkzaamheden uitgevoerd. Door de werkzaamheden is het doorgaande verkeer gestremd en wordt omgeleid via een omleidingsroute.