Politie lost waarschuwingsschoten bij conflict Heerlen

Dinsdagavond vond er een conflict plaats bij een woning aan de Zandweg in Heerlen. Toegesnelde politie heeft uiteindelijk waarschuwingsschoten moeten lossen. Er is niemand als gevolg van de schoten gewond geraakt, wel als gevolg van het conflict.

Twee personen zijn met de ambulance afgevoerd voor de benodigde medische zorg. Eén persoon is aangehouden. Onderzoek is opgestart en moet ook meer duidelijkheid geven over de aanleiding van het conflict.