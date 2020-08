Drie honden bijten puppy dood en verwonden twee personen in Assen

Dinsdagavond is in de Pelikaanstraat in Assen een puppy te grazen genomen door drie andere honden. De aangevallen viervoeter overleefde de aanval niet.

Aanval tijdens uitlaten

Volgens omstanders gaat het om 'Pitbull-achtige' honden die de gruwelijke daad op hun geweten hebben. Het baasje van het pasgeboren hondje maakte een avondwandeling met zijn puppy toen de aanval plaatsvond. Omdat de eigenaar de honden uit elkaar probeerde te houden, werd ook hij gebeten.

Passant gewond

Een toevallige passant probeerde eveneens in te grijpen. Zij raakte daarbij ook gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook de politie meldde zich even later in de Pelikaanstraat. Twee van de honden die hebben aangevallen zouden in beslag zijn genomen.