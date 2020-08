Campagne stimuleert Groningse studenten om te fietsen

Op maandag 10 augustus is Groningen Bereikbaar samen met de Groningse onderwijsinstellingen gestart met de campagne Bikefree. Doel van de campagne is om studenten en scholieren die in en rondom de stad Groningen wonen, te stimuleren om op de fiets naar school of college te komen.