Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding in Eindhoven

Toen de collega’s ter plaatse waren zat de verdachte op een hek met een hand achter zijn rug. De agenten hebben geprobeerd contact te leggen met de man, maar hij reageerde niet op de verbale waarschuwingen. Daarop besloten ze twee waarschuwingsschoten te lossen, waarop de verdachte wél reageerde en zijn handen liet zien.

Aanhouding

De man werd toen aangehouden en is meegenomen naar het bureau. De man bleek een mes op zak te hebben en dat is in beslag genomen. Er is uiteindelijk geen vuurwapen aangetroffen. De verdachte is na verhoor weer vrijgelaten.