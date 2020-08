Strenge eisen aan thuiswerkers callcenter

Zo krijgen medewerkers niet uit betaald als het internet uitvalt, moeten zij meewerken aan webcamcontroles en op eigen kosten een extra internetlijn aanleggen. ‘We krijgen aan de lopende band klachten binnen van medewerkers die zeggen niet aan de thuiswerkvoorwaarden van hun werkgever te kunnen voldoen’, aldus Heemskerk.

De cao voor callcentermedewerkers is volgens het FNV al jaren slecht. Met een uurloon dat net boven het minimumloon ligt. Er zijn in Nederland acht grote bedrijven in die tak die de klantenservice van KPN, GGD, Bol.com en Arriva overnemen.