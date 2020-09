Dronken vriendinnen betrapt op het rijden onder invloed

Een 21-jarige vrouw uit Oosterhout is zaterdagavond in Tilburg betrapt op het rijden onder invloed in een auto. Ze blies 430 ugl en moest haar rijbewijs inleveren. Ze belde een vriendin om haar op te halen. Deze 22-jarige vrouw uit Rijen kwam met haar auto aangereden maar had ook te diep in het glaasje gekeken. Zij blies 225 ugl. Beide vrouwen hebben een proces-verbaal gekregen.