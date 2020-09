Friese Anjer 2020 voor Friese band De Kast van Syb van der Ploeg

Talentprijs

Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, drs. A.A.M. Brok reikt de prijs op 9 december uit tijdens een officiële bijeenkomst in Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Die avond wordt ook de Talentprijs voor aanstormend talent voor het eerst uitgereikt. Het publiek kan tot 23 september talentvolle popmuzikanten voordragen als kandidaat.

De Kast

De muzikanten van De Kast zetten zich – met kleine onderbrekingen – al meer dan 30 jaar in voor de (Friese) popmuziek. Maar de jury benadrukt dat De Kast niet alleen vele hits heeft gescoord, maar ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het uitdragen van de Friese taal en identiteit, zowel landelijk als internationaal. Ook individueel vervullen de leden een opvallende en betrokken rol in de Friese samenleving, zowel op het terrein van cultuur als van natuur.

Syb van der Ploeg

Zanger en frontman Syb van der Ploeg: 'Wy binne tige bliid mei dizze priis yn ús jubileumjier en sjogge it as in bekroaning foar ús oeuvre en de spesjale projekten dy’t wy yn Fryslân en dêrbûten dien ha'. [Vertaling]: 'We zijn erg blij met deze onderscheiding in ons jubileumjaar en zien het als een onderscheiding voor ons oeuvre en de bijzondere projecten die we in Friesland en daarbuiten hebben gedaan.'

Speld

Met de Friese Anjer eert het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een speld, een oorkonde en een bedrag van € 5.000. De speld is gemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema.

Talentprijs

Voor het eerst dit jaar wordt naast de Friese Anjer ook een Talentprijs uitgereikt. De prijs wordt dit jaar in samenwerking met Friesland Pop toegekend aan een getalenteerd persoon of groep die een bijzondere, artistieke prestatie heeft geleverd binnen de popmuziek en de potentie heeft een succesvolle carrière tegemoet te gaan. Het publiek kan via een e-mail aan frieseanjer@cultuurfonds.nl personen of groepen voordragen. De voordracht moet worden voorzien van een motivatie. Aanmelden kan tot en met 23 september aanstaande. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds bepaalt vervolgens op advies van een jury de uiteindelijke winnaar. De winnaar wordt op 9 december bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Friese Anjer en ontvangt €1.500.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Fryslân.