Stuk bosgebied van 500 m2 afgebrand in Schijndel

Woensdagmiddag omstreeks 12.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand nabij een oude spoorlijn bij de Galvaniweg in Schijndel. De brandweer had moeite om de brand te lokaliseren, daar de melding zou zijn dat het op de Landingsweg in Schijndel zou zijn.