Frank de Boer nieuwe bondscoach Oranje

Frank de Boer is benoemd tot bondscoach van het Nederlands elftal. De 50-jarige ex-international staat de komende twee jaar aan het roer bij Oranje, tot en met het Wereldkampioenschap in Qatar, dat in het najaar van 2022 wordt gehouden. De Boer start zijn werkzaamheden voor de KNVB met onmiddellijke ingang en zit dus de komende oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Italië al op de bank.

Als speler kwam Frank de Boer liefst 112 keer uit voor het Nederlands elftal; alleen Wesley Sneijder en Edwin van der Sar droegen het Oranjeshirt vaker. Zijn debuut maakte hij in 1990 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië. Het EK-kwalificatieduel met Tsjechië - op 29 maart 2003 - was zijn honderdste interland. De Boers laatste optreden in Oranje dateert van een jaar later: tijdens het Europees kampioenschap van 2004 in de kwartfinale tegen Zweden.

Ook op clubniveau was de loopbaan van Frank de Boer imposant: Hij brak door bij Ajax en won met de Amsterdamse club onder meer de Champions League en de Wereldbeker. Daarna vertrok De Boer naar FC Barcelona, waar hij landskampioen werd. Via Galatasaray en Glasgow Rangers beëindigde de verdediger zijn actieve carrière in Qatar.

De trainersloopbaan van Frank de Boer startte eveneens in Amsterdam. Eerst als jeugdtrainer, vrij kort daarna - in december 2010 - werd hij hoofdcoach van Ajax, waar hij vier landstitels op rij won. Na die periode ging hij aan de slag bij Internazionale (Italië), Crystal Palace (Engeland) en het Amerikaanse Atlanta United. In de zomer van 2010 was De Boer assistent van bondscoach Bert van Marwijk tijdens het Wereldkampioenschap in Zuid Afrika, waar het Nederlands elftal de finale haalde.