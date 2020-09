OM eist TBS met dwangverpleging tegen verdachte bioscoopmoorden

Dinsdag heeft de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) TBS met dwangverpleging geëist tegen de 34-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van doodslag op een echtpaar in de Pathé bioscoop in Groningen. Dit meldt het OM dinsdag.

Echtpaar doodgestoken

Op zaterdagochtend 26 oktober 2019 rond kwart over negen komt bij de meldkamer van de politie de 112-melding binnen van een medewerker van de bioscoop Pathé, dat hij in de bioscoop twee collega’s had aangetroffen die overleden waren. Het echtpaar bleek door geweld om het leven te zijn gebracht.

Beveiligingscamera's

De aanwezige beveiligingscamera’s hadden het delict op beeld opgenomen en er was vrijwel direct zicht op een verdachte. Ook zijn identiteit kon snel worden vastgesteld en daarna is alles op alles gezet om de verdachte aan te houden. Een zwaar opsporingsmiddel, het vrijgeven van het signalement en foto van verdachte is ingezet. Op 27 oktober 2019 kon de man worden aangehouden.

Confrontatie met slachtoffers

Uit onderzoek is gebleken dat verdachte in de bewuste nacht op zoek was naar een slaapplaats. Hij was die ochtend om 7.28 uur binnengekomen via de schuifdeur die vlak daarvoor door een medewerker was gebruikt om de bioscoop te verlaten. Op de tweede verdieping treft verdachte een van de slachtoffers aan. Verdachte is haar direct met een mes te lijf gegaan. Zij heeft geprobeerd zich te verweren, maar was kansloos tegen verdachte die meermalen op haar instak.

Twee minuten

Vervolgens vond de confrontatie met haar echtgenoot plaats, die naar alle waarschijnlijkheid was afgekomen op het geluid. Ook hij heeft met alles wat hij in zich had geprobeerd zich te verdedigen, maar volgens het OM was er geen ontkomen aan verdachte en zijn mes. De officier: 'In 2 minuten tijd heeft verdachte twee mensen het leven ontnomen. En het leven van hun dierbaren zal nooit meer hetzelfde zijn.'

Strafbaarheid

Het Pieter Baan Centrum heeft onderzoek gedaan naar de geestestoestand van verdachte, ten tijde van het plegen van de strafbare feiten. De stoornissen die bij verdachte aan de orde zijn, zijn volgens de deskundigen van invloed geweest op zijn gedragskeuzes en gedragingen. De uitkomst is duidelijk: de door hem gepleegde strafbare feiten zijn in het geheel niet toe te rekenen aan verdachte. Door de vastgestelde stoornissen vormt hij een gevaar voor de veiligheid van de maatschappij. En dit gevaar kan alleen door middel aan een behandeling in het kader van een TBS met dwangverpleging beteugeld worden.

Vernieling

Naast doodslag wordt hij ook verdacht van vernieling van de gevel van een kartcentrum en een huurauto, gepleegd op 7 oktober 2019. Verdachte zou met de auto in de gevel zijn gereden omdat hij zichzelf op die manier toegang tot het kartcentrum wilde verschaffen.

TBS

'Zoals wij vandaag ter zitting hebben kunnen horen, wordt het overlijden van het echtpaar als een enorm verlies ervaren door hun naasten. Allerlei gevoelens strijden om voorrang, maar uiteindelijk overheerst vooral de pijn en het verdriet om het plotselinge gemis. Ook hebben de door verdachte gepleegde levensdelicten de samenleving ernstig geschokt'. De officier vordert, gelet op het advies van de deskundigen, dat verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging en dat aan hem wordt opgelegd een ongelimiteerde TBS-maatregel met dwangverpleging.