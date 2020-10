Brandweer heeft flinke klus aan schoorsteenbrand in Schijndel

De brandweer werd dinsdagavond rond 19.00 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Buntweg in Schijndel. Bij aankomst van de brandweer kwam er al flink wat rook uit de schoorsteen.

Hoogwerker

Nadat de hoogwerker zich had gepositioneerd kon men bovenop het schoorsteenkanaal de kap verwijderend. Echter woedde de brand niet in de metalen rookgasafvoerpijp in de schoorsteen maar tussen deze pijp en de stenen buitenwand.

CO2 blusser

Via een inspectieluik in de buitengevel werd met een CO2 blusser geblust en van bovenaf werd met een stok de brandende restanten naar beneden geduwd.