DNA-onderzoek leidt naar verdachte misbruik 8-jarig meisje in 2008

8-jarig meisje seksueel misbruikt

Op zaterdag 21 juni 2008 werd in Molenwijk in Amsterdam-Noord een achtjarig meisje seksueel misbruikt. Onderweg van een buurtfeest naar huis wist een man op een fiets het meisje de bosjes in te lokken. Daar werd ze seksueel misbruikt. De man vluchtte en wist te ontkomen. Daarop werd direct een uitgebreid onderzoek gestart en forensisch materiaal veiliggesteld.

Grote impact

De zaak had grote impact op de omgeving. Ondanks het uitgebreide onderzoek, veel media-aandacht en de inzet van opsporingscommunicatie kon destijds geen verdachte worden vervolgd. Zedenrechercheurs kregen gedurende het onderzoek wel een verdachte in beeld, die in Zaandam voor soortgelijke delicten was veroordeeld. Zijn betrokkenheid bij dit misdrijf kon echter onvoldoende met bewijs worden gestaafd.

Nieuwe DNA-technieken

De zaak kwam uiteindelijk door nieuwe DNA technieken alsnog in een stroomversnelling. Forensisch rechercheurs van het Amsterdamse Coldcase-team wisten in nauwe samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dit jaar de identiteit vast te stellen van de verdachte in dit onderzoek.

Zedendelinquent

De tactisch rechercheurs van de afdeling Zeden geven hiermee ook de boodschap af dat ook in nog niet opgeloste zaken verdachten kunnen blijven rekenen op aandacht van de politie. De verdachte, die al eerder veroordeeld is voor zedenzaken, is in verzekering gesteld en zal worden gehoord.