Vrouwelijke buschauffeur mishandeld na opmerking over mondkapje

Een vrouwelijke buschauffeur is afgelopen vrijdag in het Brabantse Dongen op de Mgr. Nolenslaan mishandeld door een nog onbekende passagier. 'Ze raakte hierbij gewond. De politie doet onderzoek naar het incident', zo meldt de politie zaterdag.

Geen mondkapje

De buschauffeur was onderweg van Tilburg via Dongen naar Oosterhout, toen zij zag dat een mannelijke passagier geen mondkapje droeg, wat vanwege corona verplicht is in de bus. Ze sprak de man hier op aan. Toen ze bij de halte aan de Mgr. Nolenslaan in Dongen kwam en zag dat de man nog steeds geen mondkapje op had, is ze uitgestapt en naar de achteringang van de bus gelopen en heeft ze de man opnieuw aangesproken.

Mishandeling

Hij bleek geen mondkapje bij zich te hebben, waarop hij te horen kreeg dat hij dan de bus moest verlaten. De man werd hierop boos, verliet de bus via de achteruitgang en mishandelde eenmaal buiten de buschauffeur. Zij raakte hierbij gewond en moest zich onder doktersbehandeling stellen.

Man weggerend

De man rende vervolgens weg in vermoedelijk de richting van de plaatselijke voetbalvereniging. Eén van de andere passagiers uit de bus is nog achter hem aangerend, maar kon hem niet achterhalen. Andere passagiers ontfermden zich in de tussentijd over de buschauffeur en waarschuwden de hulpdiensten. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de verdachte.