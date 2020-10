Man (19) aangehouden op verdenking betrokkenheid explosie Zwolle

In het onderzoek naar de explosie in de hal van een woning aan de Puntmos half september, heeft de politie maandagochtend een 19-jarige Zwollenaar aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident', zo laat de politie maandag weten.

Ernstig gewond

De explosie vond plaats in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september. Een vrouw raakte hierbij ernstig gewond. De zaak kreeg aandacht in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht en het regionale programma Onder de Loep. Hier kwamen verschillende tips op binnen. De verdachte is ingesloten voor verhoor.