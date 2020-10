'Invasie' van legervoertuigen trekt door Nederland

Oefening

Militairen van 4 landmacht-brigades bereiden namelijk op verschillende plekken in Nederland voor op grootschalige 'gevechtsoperaties' in het kader van de oefening Zebra Sword die van 26 oktober tot 11 november in Nederland wordt gehouden. De oefening stond eerst gepland om in Duitsland te worden gehouden maar is vanwege COVID-19 naar Nederland verplaatst. Vanwege Zebra Sword zijn er op de Nederlandse wegen nu al meer militaire transporten dan gebruikelijk.

De locaties

Er wordt geoefend op militaire terreinen in de buurt van Weert, de Peel, Oirschot, Stroe, Deelen, ’t Harde en de Marnewaard. Daarnaast zijn militairen actief buiten oefenterreinen tussen Amersfoort, Arnhem en Hoogeveen. Defensie vraagt de mensen om afstand te bewaren en de oefenende eenheden niet op te zoeken.

COVID-19 maatregelen

Vanwege het rondwarende virus oefenen de eenheden in kleinere verbanden en op verschillende locaties zoals oefenterreinen, maar ook binnen de bebouwde kom. Om COVID-19-besmetting tegen te gaan vermijden de militairen zoveel mogelijk contact met de bevolking. De landmacht houdt zich aan de COVID-19 maatregelen. Daarom beperken eenheden onderling interacties. Alle militairen hebben meerdere gezichtsmaskers. Als militairen ziekteverschijnselen krijgen dan laat Defensie hen isoleren en testen.

Oefenen belangrijk

Defensie is een vitale organisatie. Die moet altijd voorbereid zijn voor verdediging van het NAVO-grondgebied en het bevorderen van de internationale rechtsorde. Daarom oefent Defensie continu. Momenteel levert de landmacht eenheden voor de snelle reactiemachten van de NAVO en EU en traint militairen voor de missies in Afghanistan, Irak en Litouwen.

Bijstand bestrijding COVID-19-virus

Daarnaast staat de landmacht gereed om bijstand te leveren tijdens rampen en crises. Denk aan de inzet om het COVID-19-virus het hoofd te bieden. De landmacht ondersteunt daarvoor nu het UMC Utrecht.