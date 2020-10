Vastgoedhandelaar moet 1,4 miljoen en boete van 90.000,- euro betalen

Witwassen

'Dat bedrag zou hij verdiend hebben door valsheid in geschrifte en witwassen. Eerder legde rechtbank Limburg hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden op', aldus het hof.

Ontwikkelingsovereenkomst getekend tussen Bouwfonds en Philips Pensioenfonds

De man heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift en feitelijk leiding geven aan witwassen. De man was directeur van het Universum Vastgoed, en door zijn handelen werd een ontwikkelingsovereenkomst getekend tussen het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De directeur van het Philips Pensioenfonds heeft zich hiervoor rijkelijk laten belonen. De man zorgde er met behulp van een andere BV voor dat geld kon worden doorgesluisd naar de directeur van Philips Pensioenfonds door valse overeenkomsten te tekenen.

Aandelenpakket

Op zijn beurt is de vastgoedhandelaar door het Philips Pensioenfonds betaald in de vorm van een aandelenpakket. Dat leverde hem 1.349.005 euro op. Met behulp van een BV waste hij dat geld wit.

Aangetaste integriteit

Het handelen van de man heeft bijgedragen aan de aantasting van de integriteit van het financiële en economische verkeer. Daarnaast heeft hij van criminele activiteiten afkomstige gelden onttrokken aan het zicht van justitie en aan deze illegale verworven bedragen een schijn van legale herkomst gegeven.

Geen oog voor slachtoffers

In hoger beroep wees de man voornamelijk op wat het Openbaar Ministerie in zijn ogen niet goed heeft gedaan. Hij gaat daarmee naar het oordeel van het hof voorbij aan zijn eigen rol en heeft geen oog voor de daadwerkelijke slachtoffers in deze zaak, met name het Philips Pensioenfonds en de deelnemers daarvan.

Oordeel van het hof

Eerder was door de rechtbank een gevangenisstraf van 9 maanden opgelegd. Het hof legt een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 6 maanden omdat de redelijke termijn fors is overschreden. Naast het ontnemingsbedrag van 1.349.005 euro moet de man nog een boete van 90.000 euro betalen.