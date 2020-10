Nieuwe afspraken over gebruik en verkoop bestrijdingsmiddelen

De focus in het duurzaamheidsplan ligt op een goede voorlichting over bestrijdingsmiddelen aan consumenten. Ook wordt het gebruik van azijn en andere milieuonvriendelijke huis- tuin- en keukenmiddelen tegen onkruid of groene aanslag actief ontmoedigd. Bij de verkoop van deze producten wordt duidelijker aangegeven dat deze geen duurzame keuze zijn en niet bedoeld zijn voor de tuin. Daarnaast zullen middelen met een laag milieurisico voorrang krijgen in het schap van tuincentra en is het doel om de verkoop van glyfosaat-houdende middelen per 1 januari 2022 naar nul te brengen.



Milieuorganisatie Natuur & Milieu is betrokken bij de afspraken, zij monitort de voortgang van de afspraken en neemt zitting in de onafhankelijke deskundigencommissie. Dit is een uitbreiding van de al bestaande samenwerking met Tuinbranche Nederland op het gebied van gewasbescherming in de sierteelt.



“Het is belangrijk om te kiezen voor een brede aanpak om gedragsverandering te realiseren”, licht Toon Wurfbain, projectleider duurzaamheid bij Tuinbranche Nederland toe. “Vanuit Tuinbranche Nederland past dit in een bredere ambitie waarbij consumenten aangemoedigd worden om te verduurzamen. Daar hoort ook het vergroenen van Nederlandse tuinen en het terugdringen van het gebruik van particuliere bestrijdingsmiddelen bij.”



Van 2017 tot 2019 werd er binnen de Green Deal ‘verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ gewerkt aan het terugbrengen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De verkoop van glyfosaat is in die periode met 70% gedaald, maar verdere stappen naar de toekomst blijven nodig. Leden van de tuinbranche en haar ketenpartners zetten zich hier actief voor in. Hiertoe is deze ambitie opgesteld met de focus op het bevorderen van het juiste gebruik van middelen die zijn toegelaten, het promoten van alternatieven met een laag milieurisico en het ontmoedigen van het gebruik van niet-toegelaten middelen.