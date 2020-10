Meisje (15) dat bijna week vermist was ongedeerd gevonden

Het 15-jarige Brabantse meisje, dat al sinds vorige week vrijdag was vermist, is woensdagavond laat ongedeerd gevonden. Dit heeft de politie laten weten.

Verdachte aangehouden

De politie Oost-Brabant liet woensdagavond weten dat het meisje vlak voor middernacht was gevonden en ongedeerd is. 'Wij hielden een verdachte aan in verband met haar vermissing', aldus de politie.

Ambert Alert

Woensdagavond werd er een Amber Alert verstuurd waarin foto's werden getoond van het meisje en van een onbekende man en zijn auto.