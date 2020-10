Politie houdt 5 verdachten aan na mishandeling met dodelijke afloop

Spijkerstraat

De man kwam enkele uren later te overlijden in het ziekenhuis. Het incident vond plaats op de Spijkerstraat in Arnhem. 'Het gaat om een achttienjarige jongen uit Rozendaal en vier minderjarigen één uit Rozendaal, twee uit Westervoort en een uit Arnhem', aldus de politie.

Verhoren

De vijf verdachten zullen nader worden gehoord over de toedracht en ook over het motief. Het horen zal, uiteraard met tussenpozen, gedurende enkele dagen plaatsvinden. De politie zal in deze fase geen nadere informatie verstrekken over het onderzoek.