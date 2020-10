Politie houdt na bijna 1,5 jaar verdachte poging ontvoering vrouw aan

De politie heeft na uitgebreid recherche onderzoek en een lange adem een man aangehouden die er van verdacht wordt in mei 2019 een vrouw in ’s-Hertogenbosch te hebben willen ontvoeren. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Aanhouding

Op maandagavond 6 mei vorig jaar werd rond 22.30 uur een 59-jarige vrouw aangevallen door een onbekende man op de Moerputtenweg in ‘s-Hertogenbosch. Zij was op weg naar haar werk toen ze opeens door een soort bestelauto werd ingehaald. De auto draaide om ter hoogte van twee betonblokken op die weg en reed toen recht op de vrouw af. Zij viel daardoor in de berm en werd door de man over de grond aan haar kleding naar de auto toe gesleept. Gelukkig lukte het haar om de deur van de auto dicht te trappen. De dader ging er plotseling in zijn auto vandoor in de richting van Vlijmen.

Lange adem

Na een getuigenoproepen in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht hebben we ruim 100 tips binnengekregen die allen zijn nagelopen. Helaas zat daar destijds niet de tip bij die ons dichter bij een verdachte bracht. Wel hebben we een aantal goed bruikbare sporen kunnen veiligstellen. Met deze sporen is maandenlang gerechercheerd wat resulteerde in een goed bruikbaar DNA-profiel. Dit DNA-profiel kwam overeen met een DNA-profiel opgeslagen in de DNA-databank bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Aanhouding

Afgelopen week hebben we een 45- jarige man uit Vlijmen aangehouden die wij er van verdenken dat hij de man was die de vrouw heeft proberen te ontvoeren. De man zit op dit moment vast voor een andere zaak en is na verhoor teruggebracht naar zijn cel. Binnenkort zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechter voor deze poging tot ontvoering.

DNA

Forensisch onderzoek biedt steeds meer mogelijkheden om de herkomst van biologische sporen te achterhalen. Deze sporen kunnen een belangrijke rol spelen bij de opheldering van diverse soorten misdrijven. Zo kunnen er sporen zitten op kledingstukken van slachtoffers van zedenmisdrijven of bloedsporen op steekwapens van verdachten van mishandeling of doodslag.