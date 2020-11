Dronken man rijdt met auto voetbalveld met kinderen op

Een dronken bestuurder (35) is gisteren het terrein van een voetbalvereniging aan de Hoge Akker in Den Hout opgereden. Hij reed daarbij bijna een veld op waar op dat moment zo’n 30 jongeren aan het voetballen waren. Zijn auto kwam tegen de omheining van het terrein tot stilstand.

Rond 11 uur reed de man via de toegangspoort het terrein op. Hij had duidelijk zijn voertuig niet onder controle en reed bijna een van de velden op waar een groep jongeren aan het voetballen was. Uiteindelijk kwam de auto tegen de omheining van de vereniging tot stilstand. Omstanders wilden de man aanspreken, maar die bleek dronken te zijn en alle medewerking te weigeren. Daarop werd de politie gebeld. Die hielden de man aan. Onderweg naar het politiebureau uitte hij ernstige beledigingen en doodsbedreigingen in de richting van de agenten. Ook daarvoor zal hij een proces verbaal krijgen.