F-35 tijdens oefening boven Nederland te zien, als je snel bent

Noord-Brabant en noorden van Limburg en Nederland

De verplaatsingsoefening valt in de periode waarin er ook getraind wordt in het vliegen bij duisternis. Hierbij kunnen de F-35 vliegbewegingen ook mogelijk waarneembaar zijn in Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Daarnaast wordt er ook gevlogen in noorden Nederland.

Frisian Lightning II

De oefening Frisian Lightning II is de tweede in een reeks oefeningen die belangrijk zijn in de zogeheten ‘road to IOC’. Deze Initial Operational Capability (IOC) staat gepland voor eind 2021 en betekent dat het squadron in staat is om kortstondig een eenheid van vier F-35’s inclusief personeel en materieel, waar dan ook ter wereld in te zetten.

Verplaatsing naar andere vliegbasis in Nederland

Eerder oefenden de logistieke, ICT en beveiligingsafdelingen van het 322 F-35 squadron al op vliegbasis Leeuwarden -onder de naam Frisian Lightning I- in het inpakken en verzendgereed maken van gronduitrusting en reserve-onderdelen. De ervaringen en geleerde lessen uit die oefening worden nu toegepast in de tweede oefening, een verplaatsing naar een andere vliegbasis binnen Nederland.

COVID-19 maatregelen

Vanwege het rondwarende virus oefent de eenheid op een aantal vaste locaties op vliegbasis Volkel. Om COVID-19-besmetting tegen te gaan wordt het Leeuwarder detachement zoveel mogelijk gescheiden van het personeel van vliegbasis Volkel.

Testen en isolatie

Het detachement houdt zich aan de COVID-19 maatregelen. Daarom wordt het contact met derden zoveel mogelijk beperkt. Alle militairen hebben meerdere gezichtsmaskers en deze worden gedragen wanneer benodigd. Voor de verplaatsing van Leeuwarden naar Volkel en de legering ter plekke zijn ook maatregelen getroffen. Als militairen ziekteverschijnselen krijgen dan laat defensie hen testen en isoleren.