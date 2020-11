Politie stuit in woning niet op hennep, maar een witlofkwekerij

In het Limburgse Geleen stonden agenten vreemd op te kijken toen ze tijdens een ‘hennephaaldag’ stuitte op een heuze witlofkwekerij onder de woning.

Na anonieme meldingen over mogelijke hennepteelt bleek uit metingen door het energiebedrijf, dat mogelijk sprake was van diefstal stroom in een bepaalde wijk. De aandacht van de agenten werd getrokken door een PVC buis met een U-bocht die uit de kelder van een van de woningen kwam en waaruit lucht geblazen werd.

Toen de agenten aanbelde, deed een vrouw de deur open. Ze was verrast door het bezoek van de agenten, maar toen ze haar vertelde wat ze kwamen doen mochten de agenten overal rondkijken.

In de kelder stuitte de agenten echter op een houten constructie naar de kruipruimte. Nadat een plank verwijderd was, verwachtte men een hennepkwekerij aan te treffen. Tot grote verbazing stonden er emmers vol met witlof. De heer des huizes kweekte als hobby witlof.

Verder werd in de woning niets aangetroffen dat wees in de richting van hennepteelt, er was ook geen sprake van diefstal stroom. De agenten vervolgden hun route. Er wordt nog verder onderzoek verricht naar de mogelijke hennepkwekerij naar aanleiding van de stroommeting.