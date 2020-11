Opnieuw man ziekenhuis ingeslagen door mogelijke ´pedojagers´

Opnieuw is een persoon mishandeld door mogelijke ´pedojagers´. De mishandeling vond zaterdagavond plaats op de Europalaan in Soest. Daarbij werd een man door een groep jongeren in elkaar geslagen.

De politie kreeg rond 20.20 uur een melding dat een man op straat in elkaar werd geslagen. Ter plaatse aangekomen troffen ze de gewonde man aan. Hij was dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord. Uit hun verklaringen blijkt dat de mishandeling mogelijk het gevolg is van zogenaamde ´pedojagers´. Er wordt een verder onderzoek ingesteld. Politie en Openbaar Ministerie staan afkeurend tegenover dit fenomeen en roepen burgers op zich hier niet schuldig aan te maken.

Politie en Openbaar Ministerie deden zaterdag nog een dringende oproep te stoppen met ‘pedojagen’. Aanleiding is een reeks van ruim 250 incidenten de afgelopen maanden waarbij zogenoemde ‘pedojagers’ betrokken waren. In veel gevallen werden vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of aan de schandpaal genageld. Politie en OM zijn bezorgd over deze ontwikkeling.

'Niet te vervelen'

De zogenaamde 'pedojagers' hoeven zich 's avonds niet te 'vervelen'. Uit een eerder gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Tilburg blijkt dat 1 op de 10 mensen pedoseksuelen gevoelens heeft.

Ze onderzochten de seksuele oriëntatie van ruim 500 mannen en vrouwen. Daarin is onder meer gevraagd in hoeverre ze zichzelf op een schaal van 1 tot 100 identificeren als pedofiel. Ongeveer 70 ondervraagden hebben (zeer lichte) pedofiele gevoelens, blijkt uit de voorlopige resultaten.