Jaarlijkse herbeoordeling Fampyra vanwege coronacrisis tijdelijk opgeschort

Mensen met MS die het geneesmiddel frampidine gebruiken, dat geregistreerd staat onder de naam Fampyra ®, om het lopen te verbeteren hoeven voor verlenging van de vergoeding van dit middel tijdelijk geen jaarlijkse proefbehandeling te doen vanwege de coronacrisis. 'Dit is het resultaat van de besprekingen in de Ronde Tafel MS', zo meldt het Amsterdam UMC maandag.

Basisverzekering

Het geneesmiddel frampidine wordt sinds 1 september 2019 onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Eén van de voorwaarden is dat mensen met MS die het middel gebruiken jaarlijks een korte periode stoppen en opnieuw een looptest doen. Deze herbeoordeling is vanwege de coronapandemie tijdelijk opgeschort om zo de belasting op de zorg te verminderen. Mensen met MS die willen starten met fampridine moeten wel de proefbehandeling met looptesten doen om het middel vergoed te krijgen.

Evaluatie

In september 2019 is afgesproken dat de behandelstrategie met de jaarlijkse looptest na twee jaar geëvalueerd zou worden. Op verzoek van de beroepsgroep en patiëntvertegenwoordigers wordt gekeken of er al eerder voldoende informatie beschikbaar is om deze evaluatie vervroegd uit te voeren. De betrokken partijen zullen hiervoor op korte termijn bij elkaar komen.